Incendie à Marseille: reprise progressive du trafic ferroviaire et aérien

Par LeSiteinfo avec MAP

Le trafic ferroviaire et aérien reprenait mercredi progressivement à Marseille après une interruption liée aux violents incendies frappant, sur fond de canicule, le sud de la France, dont les flammes ont atteint la cité phocéenne.

À l’aéroport de Marseille-Provence, où le trafic a été suspendu mardi après-midi, l’activité a repris partiellement dans la soirée, avant d’être rétabli dans la matinée. Comme dans les autres transports, elle reste toutefois perturbée, d’après les autorités aéroportuaires qui préviennent que des retards ou annulations sont à prévoir alors que l’incendie baisse en intensité.

« Les vols au départ et à l’arrivée de l’aéroport Marseille Provence reprennent sans restriction à partir de 9h30, le 09 juillet 2025. Des retards ou annulations peuvent néanmoins survenir », lit-on sur le site de l’aéroport qui invite les voyageurs à consulter la liste à jour en temps réel des vols au départ et à l’arrivée, tout en les conseillant de se rapprocher de leur compagnie aérienne pour plus d’information.

A l’arrêt depuis plusieurs heures la veille, la circulation des trains à grande vitesse devait reprendre « normalement » ce mercredi à Marseille, alors que celle des trains locaux reste fortement perturbée, selon un communiqué de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), diffusé dans la soirée.

« Reprise quasi normale sur la ligne à grande vitesse Sud-Est (dans le secteur de Marseille) », pouvait-on lire ce matin sur son application dédiée « SNCF Connect ».

Et de préciser que les installations endommagées ont été réparées aux abords des voies pour permettre la reprise des circulations entre Marseille et Aix-en-Provence TGV, tandis que les trains Intercités entre Marseille et Bordeaux sont encore touchés par l’interruption des circulations jusqu’à midi.

Le violent incendie, qui a parcouru en quelques heures 750 hectares entre Les Pennes-Mirabeau et Marseille, est en « très nette régression », selon un communiqué du préfet des Bouches-du-Rhône, annonçant la levée du confinement déclaré dans le 16e arrondissement de la cité phocéenne ainsi que la reprise de la circulation des TGV.

Le communiqué fait état de la mobilisation de plus de 800 pompiers et marins-pompiers, appuyés par le groupe forestier du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, les réserves communales de sécurité civile, 250 engins et des moyens aériens massifs.

S.L.