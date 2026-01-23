CAN 2025 : la DGSN dément les allégations de « Le Point » sur des incendies criminels

Par LeSiteinfo avec MAP

La Direction Générale de la Sûreté Nationale (DGSN) a démenti catégoriquement, vendredi, les allégations fallacieuses rapportées par l’hebdomadaire français « Le Point » selon lesquelles plusieurs commerces appartenant à des ressortissants subsahariens au Maroc auraient été la cible d’attaques et d’incendies criminels, en marge de la finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN).

Dans une mise au point, la DGSN a indiqué avoir « pris connaissance, avec un vif étonnement, du contenu d’un article publié par l’hebdomadaire français +Le Point+ dans son édition du mercredi 21 janvier 2026 ».

Cet article a avancé une série d’allégations fallacieuses prétendant que plusieurs commerces appartenant à des ressortissants subsahariens au Maroc auraient été la cible d’attaques et d’incendies criminels, en marge de la finale de la CAN, poursuit-on de même source.

La Direction Générale de la Sûreté Nationale tient à préciser qu’aucune agression, ni attaque criminelle visant des commerces ou des intérêts économiques appartenant à des citoyens d’Afrique subsaharienne n’a été enregistrée sur l’ensemble du territoire national, que ce soit durant la compétition ou à l’issue de la finale.

À cet égard, la DGSN réitère avoir veillé, tout au long de ce tournoi, à traiter avec la plus grande vigilance les contenus numériques véhiculant de fausses informations sur de prétendues agressions contre des ressortissants subsahariens, ajoutant que ces infox ont fait l’objet de démentis systématiques par voie de communiqués officiels, visant à rétablir les faits avec précision et neutralité.

Enfin, la DGSN rappelle qu’elle dispose de structures opérationnelles et de services de communication spécialisés, mobilisés en permanence pour répondre aux sollicitations des médias.

Ces services sont disposés à fournir toute information précise relevant de la compétence de la Sûreté Nationale, fait savoir la DGSN, notant toutefois qu’aucune demande d’information préalable n’a été adressée à ces services concernant les allégations mensongères publiées dans l’article de l’hebdomadaire français.