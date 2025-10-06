Nayef Aguerd agressé à l’aéroport de Marseille

Nayef Aguerd a été victime, ce lundi, d’une agression à l’aéroport de Marignane, alors qu’il s’apprêtait à embarquer pour rejoindre la sélection nationale, selon les informations de BFM Marseille Provence.

D’après une source policière, l’international marocain de l’OM était dans le salon VIP de l’aéroport, au moment des faits. Il a été approché par un individu qui lui aurait demandé son numéro de téléphone et un selfie. Devant le refus du défenseur, l’homme, visiblement déséquilibré, aurait brusquement haussé le ton avant de tenter de le gifler.

L’intervention rapide des services de sécurité a permis de maîtriser la situation. L’agresseur a pris la fuite, avant d’être rapidement interpellé par les forces de l’ordre, puis entendu par la police. Pressé de rejoindre les Lions de l’Atlas pour le stage de préparation, Nayef Aguerd n’a pas encore déposé plainte, apprend-t-on.

N.M.