Houcine Ammouta pressenti au poste de sélectionneur de la Tunisie

Le sélectionneur marocain Houcine Ammouta figure parmi les principaux candidats pressentis pour prendre les rênes de l’équipe nationale tunisienne en vue des phases finales de la Coupe du monde, en remplacement de l’ancien entraîneur Sami Trabelsi.

Selon des sources tunisiennes, le technicien marocain est favori pour ce poste en raison de plusieurs atouts, notamment sa forte personnalité, sa rigueur et ses qualités tactiques.

Parmi les plus fervents soutiens d’Ammouta figurent plusieurs journalistes tunisiens, dont Waël Fettouch, qui a appelé à accélérer sa nomination afin qu’il puisse superviser la préparation des Aigles de Carthage pour la Coupe du monde 2026, prévue aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Libre de tout engagement depuis la résiliation de son contrat avec le club émirati d’Al Jazira, Ammouta n’entraîne actuellement aucune équipe.

Son parcours réussi à la tête de la sélection jordanienne ainsi que des équipes nationale locale et olympique du Maroc constitue un argument solide en faveur de sa candidature. Son sacre en Ligue des champions africaine avec le Wydad de Casablanca renforce davantage son profil et laisse entrevoir de réelles perspectives de réussite à la tête de la sélection tunisienne.