Sélectionneur du Mali : « Nous nous sommes bien préparés pour l’emporter face à la Tunisie »

Par LeSiteinfo avec MAP

Le sélectionneur du Mali, Tom Saintfiet, a assuré, vendredi à Casablanca, que son équipe s’est bien préparée pour l’emporter face à la Tunisie en huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) Maroc-2025.

« Nous avons eu cinq jours pour bien récupérer après la phase de groupes et préparer comme il se doit notre match contre la Tunisie en tirant les enseignements des matchs précédents », a-t-il dit lors de la conférence de presse précédant cette rencontre, prévue samedi (20h00) au Complexe Sportif Mohammed V de Casablanca.

« Le match de demain sera difficile contre une équipe très forte, bien organisée et qui compte dans ses rangs des joueurs expérimentés et de grande qualité », a souligné le coach du Mali.

Il s’agit également d’une équipe qui a beaucoup de qualité physique et une grande intelligence technique et tactique, se démarquant par un jeu direct, porté vers l’avant, a-t-il ajouté.

« Nous devons être à 100% pour gagner ce match et poursuivre la compétition », a-t-il insisté, notant que son équipe a démontré lors de la phase de groupes qu’elle peut être très compétitive, notamment lors de la rencontre face au Maroc.

Se félicitant de la solidité défensive remarquable de la sélection malienne lors de ses trois précédents matchs, le technicien belge a, toutefois, fait observer que l’efficacité offensive a fait défaut à l’équipe avec seulement deux buts marqués, dont un sur pénalty, en trois matchs.

Il a ainsi insisté que son équipe doit créer plus d’occasions et être plus précise dans le dernier geste pour trouver le chemin des filets et ne pas se compliquer la tâche, d’autant que dans ce genre de matchs, ce sont des détails qui font la différence.

Évoquant les absences, notamment celles de Gaoussou Diarra, forfait pour le reste de la CAN pour blessure, et d’Amadou Haidara, expulsé contre les Comores, le sélectionneur du Mali a assuré que les joueurs disponibles pour le match contre la Tunisie sont prêts à donner le maximum afin de décrocher la qualification en quarts de finale.

Pour sa part, le joueur du Mali, Mamadou Sangare, a insisté que le match contre la Tunisie ne sera pas facile, assurant que les joueurs se sont bien préparés pour relever ce défi et aller le plus loin possible dans la compétition.

« Chaque match à élimination directe est une finale », a-t-il ajouté, notant que le staff technique a profondément analysé l’adversaire et que tous les joueurs sont parfaitement concentrés pour faire un grand match et réaliser un résultat positif.