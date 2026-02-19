Ramadan: la hausse des prix du poisson provoque la colère (VIDEO)

Les prix du poisson, élément incontournable de la table ramadanesque pour une large frange de la population, ont enregistré une hausse importante ces dernières semaines.

Plusieurs Marocains ont ainsi exprimé leur mécontentement face à cette flambée, appelant les autorités compétentes à renforcer les contrôles afin de réguler les tarifs et préserver le pouvoir d’chat des consommateurs.

Interrogés par Le Site info, des vendeurs de poisson à Casablanca ont toutefois indiqué que le prix de la sardine a connu une baisse mercredi, à la veille du mois de Ramadan, ce qui pourrait soulager les citoyens.

H.M.