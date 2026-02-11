Regragui sur le départ ? Les médias français relancent la rumeur

Les médias français ont manifesté un intérêt jugé excessif pour la situation du sélectionneur national, Walid Regragui, après la déception de la CAN 2025.

Tout a commencé la semaine dernière lorsque des médias français ont annoncé, de manière inattendue, la démission officielle de Regragui de son poste à la tête de la sélection marocaine. La Fédération royale marocaine de football (FRMF) a rapidement démenti cette information, affirmant que le sélectionneur national reste en fonction et que ces rumeurs sont totalement infondées.

Alors qu’un communiqué officiel de la FRMF était censé mettre fin aux spéculations, les médias français ont maintenu leur version des faits. La chaîne RMC Sport a ainsi publié un nouveau article affirmant que Regragui envisagerait sérieusement de démissionner, évoquant un épuisement mental important lié aux répercussions de la défaite en finale de la CAN.

Malgré la réponse officielle de la Fédération, l’insistance des médias français sur la situation de Walid Regragui continue de susciter un vif intérêt, poussant observateurs et lecteurs, notamment au Maroc, à s’interroger sur l’exactitude des faits.