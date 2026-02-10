Sélectionneur du Nigeria : « Quand des joueurs quittent le terrain, c’est match perdu »

La finale de la Coupe d’Afrique des Nations entre le Maroc et le Sénégal continue de susciter de nombreuses réactions. Cette fois, c’est Eric Sékou Chelle, sélectionneur du Nigeria, qui s’est exprimé sur l’épisode polémique survenu durant la rencontre.

Invité sur RMC, dans l’émission After Afrique, le technicien malien a donné son avis sur le comportement des joueurs sénégalais. « Quand des joueurs quittent le terrain pendant quinze minutes, c’est match perdu. Il y a un règlement, il faut avoir le courage de l’appliquer », a-t-il déclaré sans détour.

Eric Sékou Chelle a rappelé que le règlement sanctionne déjà des sorties beaucoup moins importantes : il affirmait ceci : « Un joueur qui sort juste pour aller prendre une bouteille d’eau reçoit un carton jaune. » Alors que dire d’une absence de quinze minutes ?

Pour lui, l’arbitre devait prendre une décision immédiate et ferme afin de faire respecter les règles et d’éviter toute controverse. À travers cette sortie médiatique, Eric Sékou Chelle affirme clairement que les règles n’ont pas été respectées lors de cette finale, pointant directement une gestion arbitrale défaillante.

🗣️ Eric Chelle 🇲🇱 entraîneur du Nigeria “ Quand des joueurs quittent le terrain pendant 15 minutes, c’est match perdu. Il y’a un règlement, il faut avoir le courage de l’appliquer. Quand un joueur sort délibérément du terrain, il doit recevoir un carton jaune.” pic.twitter.com/AQGTcF2ECF — ᴍᴏᴜɴᴛᴀᴋʜᴀʙ ғᴏᴏᴛ 🇲🇦 (@MountakhabFoot) February 10, 2026



D.Y