CAN 2025 : la Tunisie limoge tout son staff technique

Par LeSiteinfo avec MAP

La fédération tunisienne de football a annoncé avoir mis fin aux contrats de toute l’équipe technique de la sélection nationale après sa défaite face au Mali et son élimination de la CAN Maroc-2025.

« Le bureau fédéral a décidé de mettre fin, d’un commun accord, à la relation contractuelle avec l’ensemble du staff technique de l’équipe nationale A », a annoncé dimanche soir la Fédération sur ses réseaux sociaux.

Le sélectionneur national Sami Trabelsi a conclu un accord avec la Fédération pour la résiliation à l’amiable de son contrat.

Samedi soir, les Tunisiens ont été éliminés (1-1, 3 tab à 2) par une équipe du Mali pourtant réduite à 10 dès la 26e minute de jeu.

Ils s’étaient qualifiés dans la douleur pour la phase à élimination directe après une large victoire contre l’Ouganda (3-0), une défaite contre le Nigeria (3-2) et un match nul face à la Tanzanie (1-1).