CAN 2025: le Mali élimine la Tunisie !

A la Une

La sélection malienne a décroché son billet pour les quarts de finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) Maroc-2025, en battant son homologue tunisienne aux tirs au but 3-2 (temps réglementaire et prolongations 1-1).

En match comptant pour les huitièmes de finale, disputé samedi au Complexe Sportif Mohammed V de Casablanca, la Tunisie a ouvert le score à la 89è minute grâce à Firas Chaouat avant que Lassine Sinayoko n’égalise pour le Mali (90+6è).

Les deux équipes n’ont pas pu se départager au terme du temps réglementaire et des prolongations.

La séance des tirs au but a tourné en faveur du Mali (3-2).

En quarts de finale, le Mali affrontera le Sénégal, vainqueur, plus tôt dans la journée, du Soudan par 3 buts à 1.

S.L.