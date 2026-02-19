Tourisme: les Polonais sous le charme du Maroc

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Maroc a gagné en popularité auprès des touristes polonais, qui étaient nombreux à choisir la destination marocaine pour les vacances d’hiver, écrit le quotidien polonais « Rzeczpospolita », qui estime que le nombre des voyageurs polonais a plus que doublé par rapport à la saison précédente (+120%).

Dans un article sur les tendances de voyage lors des vacances de fin d’année, le quotidien souligne que les touristes polonais choisissent le Maroc pour son hospitalité exemplaire, ses ruelles emplies d’odeurs d’épices et ses paysages magnifiques qui restent gravés dans leurs mémoires.

« Cette année, le Maroc a accueilli la Coupe d’Afrique des nations, qui a pu contribuer à l’intérêt accru des Polonais pour cette destination », note le même journal, ajoutant que le développement des liaisons aériennes au départ de Varsovie et de Katowice était une motivation supplémentaire pour visiter le Royaume.

Le nombre de réservations pour des voyages organisés à l’étranger a augmenté de 20% entre l’hiver 2025-2026 et celui de la saison précédente, ce qui reflète le pouvoir d’achat croissant des Polonais, qui leur permet de voyager à l’étranger plus d’une fois par an, ainsi que le développement de l’accessibilité croissante du réseau aérien, souligne la publication.

S.L.