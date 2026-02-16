CAN 2025Sport
Hervé Renard réagit à l’affaire de la serviette lors de la finale de la CAN 2025

Dolourou Yeo16 février 2026 - 12:17

L’affaire avait fait couler beaucoup d’encre au lendemain de la finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2025. Interrogé sur cet épisode devenu viral, Hervé Renard a livré son analyse, appelant à replacer l’événement dans son contexte culturel africain.

Dans une interview accordée à COLINTERVIEW, l’ancien sélectionneur du Maroc et figure bien connue du football africain a indiqué que ceux qui ne connaissent pas le continent ne peuvent pas comprendre cette affaire.

« La serviette, il y a quelque chose derrière. Après, ceux qui ne connaissent pas l’Afrique ne peuvent pas comprendre », a-t-il déclaré, laissant entendre que cet incident dépasse le simple cadre sportif.

Renard a également insisté sur la place des croyances dans certaines réalités africaines. « Chacun a ses croyances. En Afrique, elles sont très présentes et importantes », a-t-il assuré.

Le technicien français a également tenu à souligner qu’il parlait en connaissance de cause, fort de son expérience sur le continent. « J’essaie simplement de me remettre dans le contexte que j’ai déjà connu en Afrique », a-t-il précisé, rappelant avoir participé à sept Coupes d’Afrique des Nations au cours de sa carrière.

Par ailleurs, Hervé Renard a souligné que l’Afrique possède des particularités qu’il faut comprendre pour éviter les jugements hâtifs. « L’Afrique est un continent où il y a des particularités », a-t-il conclu.

Une prise de parole qui relance le débat autour des perceptions culturelles et des interprétations souvent différentes entre le football africain et le regard extérieur.

