Hervé Renard réagit à l’affaire de la serviette lors de la finale de la CAN 2025

L’affaire avait fait couler beaucoup d’encre au lendemain de la finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2025. Interrogé sur cet épisode devenu viral, Hervé Renard a livré son analyse, appelant à replacer l’événement dans son contexte culturel africain.

Dans une interview accordée à COLINTERVIEW, l’ancien sélectionneur du Maroc et figure bien connue du football africain a indiqué que ceux qui ne connaissent pas le continent ne peuvent pas comprendre cette affaire.

« La serviette, il y a quelque chose derrière. Après, ceux qui ne connaissent pas l’Afrique ne peuvent pas comprendre », a-t-il déclaré, laissant entendre que cet incident dépasse le simple cadre sportif.

Renard a également insisté sur la place des croyances dans certaines réalités africaines. « Chacun a ses croyances. En Afrique, elles sont très présentes et importantes », a-t-il assuré.

Le technicien français a également tenu à souligner qu’il parlait en connaissance de cause, fort de son expérience sur le continent. « J’essaie simplement de me remettre dans le contexte que j’ai déjà connu en Afrique », a-t-il précisé, rappelant avoir participé à sept Coupes d’Afrique des Nations au cours de sa carrière.

Par ailleurs, Hervé Renard a souligné que l’Afrique possède des particularités qu’il faut comprendre pour éviter les jugements hâtifs. « L’Afrique est un continent où il y a des particularités », a-t-il conclu.

Une prise de parole qui relance le débat autour des perceptions culturelles et des interprétations souvent différentes entre le football africain et le regard extérieur.

D.Y