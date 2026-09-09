Achraf Hakimi : blessures, changements tactiques… les raisons d’un rendement en baisse

Le quotidien français L’Équipe s’est intéressé aux réactions suscitées par la baisse de régime de la star marocaine Achraf Hakimi, dont les performances et l’apport au Paris Saint-Germain sont en recul par rapport aux saisons précédentes.

Le journal souligne que le rendement du latéral marocain a diminué malgré ses importants efforts physiques. Hakimi reste notamment le joueur qui court le plus au sein du PSG, mais ses statistiques sont en baisse : en 22 matchs, il n’a inscrit qu’un seul but et délivré cinq passes décisives.

Selon L’Équipe, ces chiffres illustrent clairement la diminution de son influence dans le jeu et de sa contribution aux buts du Paris Saint-Germain, en comparaison avec la saison 2024-2025, au cours de laquelle il s’était particulièrement distingué comme l’un des joueurs les plus performants et influents de l’équipe.

Le quotidien français avance plusieurs explications à cette baisse de forme. La première concerne les deux graves blessures dont a souffert Hakimi, qui l’ont éloigné des terrains pendant une certaine période et nécessitent logiquement du temps pour lui permettre de retrouver l’intégralité de ses moyens physiques et techniques.

Les changements tactiques opérés par Luis Enrique auraient également eu un impact sur son rendement. Ousmane Dembélé évolue désormais davantage dans l’axe, alors qu’il était l’un des joueurs avec lesquels Hakimi affichait la meilleure entente sur le terrain. Le journal estime que sa relation technique avec Bradley Barcola et Lee Kang-in la saison dernière, puis plus récemment avec Maghnes Akliouche, n’a pas permis de retrouver la même complémentarité.

Enfin, L’Équipe évoque également la situation personnelle du défenseur marocain, marquée par une affaire judiciaire dans laquelle il est mis en cause à la suite d’une accusation de viol formulée par une jeune femme française. La procédure étant toujours en cours, le quotidien estime que ce contexte pourrait également peser sur le joueur et affecter ses performances.