Qui est Paco Jémez, le nouvel entraîneur du Raja Casablanca ?

Le Raja Club Athletic (RCA) a présenté mardi soir son nouvel entraîneur l’Espagnol Paco Jémez qui succède au Tunisien Nasreddine Nabi.

Lors d’une conférence de presse à l’académie du club, M. Jémez s’est réjoui d’avoir été choisi pour ce poste, disant qu’il s’agit pour lui d’une mission de grande importance au vu de la stature du club.

« J’ai déjà commencé le travail avec l’équipe et j’envisage de changer certaines choses et de développer le mental des joueurs pour pouvoir réaliser les objectifs fixés », a-t-il annoncé, avant de concéder que la construction d’une équipe forte exige beaucoup de travail et de temps.

Tout en assurant que le staff technique travaille sans relâche et que les conditions favorables sont bien réunies, il a estimé qu’il ne s’agit pas de brûler les étapes sur le chemin du succès.

Pour sa part, le président du RCA, Jawad Ziyat a noté qu’il s’agit de considérer cette phase de la vie du club selon une vision globale, avant d’ajouter que l’activation de la société sportive du Raja cherche à consolider les structures d’un club capable de réaliser des résultats durables à moyen et long terme.

Il a également fait remarquer que la signature d’un contrat avec un directeur sportif disposant de toutes les prérogatives est l’une des pierres angulaires de ce projet, sachant que ce dernier a pour mission de former une équipe solide et de choisir l’entraîneur adéquat.

Il a, à ce propos, indiqué que le choix d’un nouvel entraîneur est du ressort du directeur sportif du RCA, Rogério Matias tandis que le conseil d’administration de la société et du comité sportif est chargé du suivi et de l’orientation.

Tout en se disant optimiste quant à l’avenir, il a affirmé que le nouvel entraîneur dispose de trois semaines pour imposer son style de jeu et former son équipe.

Dans sa première sortie médiatique depuis sa nomination en juillet dernier, le directeur sportif du RCA, le Portugais Rogério Matias s’est dit fier de diriger le « plus grand club en Afrique » au vu de sa popularité, appelant à travailler sans relâche pour être à la hauteur des espérances des supporters.

L’entraîneur espagnol Paco Jémez compte plusieurs expériences sur les bancs espagnols, notamment à Cordoue, Las Palmas, Rayo Vallecano, Grenade et Ibiza, ce qui lui a permis d’acquérir une solide expérience dans les championnats espagnols.

Sa dernière expérience professionnelle remonte à son passage à West Ham United, où il a occupé le poste d’entraîneur adjoint jusqu’à l’hiver dernier, avant de se retrouver sans club.

Le Raja Club Athletic a annoncé lundi dernier avoir mis fin aux fonctions de l’entraîneur de l’équipe première, Mohamed Nasreddine Nabi.

Dans un communiqué, le club a précisé que cette décision a été prise dans le strict respect des dispositions contractuelles régissant la relation entre les deux parties.