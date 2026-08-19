Incendies de forêt en Espagne: près de 255.000 hectares ravagés en 2026

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Par LeSiteinfo avec MAP

Les incendies de forêt en Espagne ont ravagé 254.730 hectares entre le 1er janvier et le 17 août 2026, selon les données provisoires publiées mardi par le ministère de la Transition écologique et du Défi démographique (MITECO).

Pour la première fois depuis le début de la campagne estivale de lutte contre les incendies, la superficie brûlée est inférieure à celle enregistrée à la même période de 2025, où 295.580 hectares avaient été détruits par les flammes, soit un recul de 13,8%, précise la même source.

Depuis le début de l’année, 6.685 incendies ont été recensés, dont 4.382 départs de feu ayant affecté une superficie inférieure ou égale à un hectare. Au total, 42 grands incendies, définis comme des feux ayant parcouru plus de 500 hectares, ont été enregistrés, soit 223.872,57 hectares de superficie brûlée.

Selon le ministère, 127.025,78 hectares de zones boisées, 115.237,39 hectares de végétation ligneuse non arborée et 12.466,49 hectares de végétation herbacée ont été détruits. Il s’agit, selon la même source, de la première année de la dernière décennie où la superficie boisée brûlée dépasse celle des espaces non boisés.

MITECO relève par ailleurs que la campagne reste particulièrement exigeante, indiquant que les moyens aériens de l’État ont cumulé 8.753 heures de vol depuis le début de l’année, contre 4.912 heures à la même période de 2025, soit une hausse de 78%, afin de renforcer les capacités d’intervention des communautés autonomes lorsque la situation l’exige.

La ministre de la Transition écologique, Sara Aagesen, a appelé à maintenir la vigilance malgré l’amélioration des indicateurs par rapport à 2025, soulignant que des températures très élevées sont encore attendues jusqu’au milieu de la semaine et rappelant que la saison des incendies a débuté de manière particulièrement précoce cette année.

S.L