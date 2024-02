Lions de l’Atlas : qui est Abdelaziz Bouhazama, le nouveau adjoint de Walid Regragui ?

Le sélectionneur national Walid Regragui s’est séparé de son adjoint Gharib Amzine pour le remplacer par Abdelaziz Bouhazama. Regragui souhaite profiter et bénéficier de la grande expérience de Bouhazama pour l’aider à la préparation des prochaines échéances des Lions de l’Atlas.

Bouhazama (55 ans) a dirigé les catégories de jeunes des clubs français de Tours et de Saint-Étienne. Née en France, l’entraîneur a également une longue expérience avec le club d’Angers dans toutes ses catégories d’âge jusqu’à l’équipe première qu’il a dirigé durant la saison 2022-2023.

L’équipe nationale marocaine s’apprête à disputer deux matchs amicaux contre l’Angola et la Mauritanie les 22 et 26 mars prochain, dans le cadre des préparatifs aux qualifications pour la Coupe du Monde 2026 et la Coupe d’Afrique des Nations 2025.