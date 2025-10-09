Un attaquant marocain rejoint Angers

Par LeSiteinfo avec MAP

L’attaquant marocain Amine Sbaï a rejoint le SCO d’Angers pour deux saisons jusqu’en 2027 après la fin de son contrat avec Al-Fateh en Arabe Saoudite, a annoncé le club français de Ligue 1.

« L’ailier gauche de 24 ans, libre après son aventure saoudienne, va renforcer les rangs offensifs de l’équipe », a indiqué le club angevin sur son site web.

Lors de la saison 2024-2025, Sbaï a évolué sous les couleurs du club Al-Fateh pour lequel il a apporté de l’efficacité au jeu avec cinq buts et quatre passes décisives en 26 matches au total.

Le jeune joueur avait commencé sa carrière en France, particulièrement en FC Sète et à Grenoble où il avait signé son premier contrat professionnel en Ligue 2 pour deux ans.

A Angers, l’attaquant marocain apportera une valeur ajoutée au secteur offensif, talon d’Achille de l’équipe cette saison avec seulement trois buts inscrits en sept journées, ajoute-t-on de même source.

La nouvelle recrue du club devrait disputer son tout premier match de Ligue 1 dès la reprise, avec la réception de l’AS Monaco le 18 octobre.

S.L.