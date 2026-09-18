Raphinha veut terminer sa carrière au FC Barcelone

Étincelant depuis le début de saison, le capitaine du FC Barcelone Raphinha a affirmé vendredi qu’il souhaitait prolonger son contrat avec le club catalan, et même y terminer sa carrière.

« Oui, j’ai l’intention de prolonger mon contrat. Quand j’ai prolongé la première fois, j’ai signé jusqu’en 2028 en partant du principe que j’aurais alors 30 ou 31 ans et je ne savais pas comment les choses se passeraient », a déclaré l’attaquant brésilien de 29 ans dans une interview à la radio catalane RAC1.

« Vu la façon dont j’ai commencé la saison, je pense pouvoir tenir encore quelques années et je serais très heureux de pouvoir prolonger mon contrat et, je l’espère, de terminer ma carrière ici sans avoir à partir ailleurs », a-t-il ajouté.

Repositionné comme avant-centre après les départs de Robert Lewandowski et Ferran Torres, l’ancien Rennais est le joueur le plus décisif en Europe depuis le début de saison avec onze buts et trois passes décisives en sept rencontres toutes compétitions confondues.

Le gaucher brésilien, actuellement sous contrat jusqu’en 2028, a été promu premier capitaine en début de saison, après les départs de Ronald Araujo et Marc-André ter Stegen, et la blessure au genou de Frenkie de Jong.

Arrivé au Barça en 2022, Raphinha s’est transformé en un redoutable finisseur et leader d’attaque depuis l’arrivée de l’entraîneur allemand Hansi Flick, et a été un élément fondamental des deux derniers titres en Liga consécutifs (2025, 2026).

Le géant catalan, impressionnant offensivement lors des six premières journées, est bien installé en tête du championnat avec trois longueurs d’avance sur le Real Madrid, et un premier déplacement périlleux à gérer samedi (21h) face au Séville FC.

S.L.