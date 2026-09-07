Inquiétude autour de Yassine Bounou après une blessure à la cuisse

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Yassine Bounou, le gardien de but des Lions de l’Atlas et d’Al-Hilal s’est blessé à la cuisse gauche ce lundi, quelques minutes avant le coup d’envoi de la rencontre face à Neom.

Touché pendant l’échauffement, Bounou n’a finalement pas pu tenir sa place. Le portier des Lions de l’Atlas a quitté la pelouse et a été remplacé par Mohammed Al-Owais dans les buts du club saoudien.

Al-Hilal n’a pas encore communiqué sur la nature exacte de la blessure ni sur la durée d’indisponibilité du Marocain. Les résultats des examens médicaux devraient permettre d’en savoir davantage sur son état de santé.

Une éventuelle absence prolongée de Bounou représenterait un véritable coup dur pour son club, mais aussi pour la sélection nationale, dont il est l’un des principaux cadres. Cette situation pourrait également relancer le débat autour de sa doublure chez les Lions de l’Atlas. Munir Mohamedi reste le candidat le plus expérimenté pour le remplacer, même si le manque de compétition pourrait peser sur son état de forme.

H.M.