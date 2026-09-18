Duracell propulse le temps additionnel de LALIGA

Duracell annonce aujourd’hui une nouvelle collaboration mondiale de trois ans pour devenir le Partenaire Officiel du Temps Additionnel de LALIGA, l’une des plus grandes propriétés du football mondial.

Cette collaboration célébrera l’effort, la persévérance et l’endurance dans le jeu. Ces qualités prennent toute leur dimension après les 90 minutes, lorsque le temps additionnel peut tout changer, que le suspense se prolonge et que les émotions des supporters atteignent leur apogée. Le partenariat prendra vie dans les stades lors des matchs de LALIGA à partir de la saison 2026/27, notamment sur les panneaux du 4e arbitre et à travers différents points de contact.

La légende de LALIGA Luís Figo a rejoint Duracell et LALIGA pour lancer le partenariat à Barcelone, à l’approche d’El Clásico, le plus grand match d’Espagne et l’un des grands rendez-vous culturels du sport mondial, opposant le Real Madrid CF au FC Barcelona. Au cours des cinq dernières saisons, 8 %1 des buts en LALIGA ont été marqués après la 90e minute, et 65 %2 de ces buts ont changé le résultat du match.

Des titres décidés à la dernière minute aux moments emblématiques, tels que les buts victorieux consécutifs de Jude Bellingham dans le temps additionnel lors d’El Clásico, l’égalisation d’Iago Aspas à la 96e minute pour le Celta Vigo, concluant une remontée remarquable face à Barcelone en 2021, ou encore l’inoubliable célébration de Lionel Messi à la 93e minute au Bernabéu : c’est dans le temps additionnel que se définissent les matchs et les légendes.

Ce partenariat place la marque Duracell au cœur des minutes les plus décisives du football. Il renforce la promesse fondamentale de Duracell : une puissance longue durée qui répond présente au moment où cela compte le plus, donnant aux joueurs, aux équipes et aux supporters l’énergie nécessaire pour rester inarrêtables jusqu’au coup de sifflet final. Cette collaboration marque également une étape importante dans la stratégie mondiale de marketing sportif de Duracell, la marque renforçant son lien avec les consommateurs à travers le sport d’élite.

LALIGA devient la première propriété du football européen à s’associer à Duracell, dans la continuité de récents engagements mondiaux de premier plan dans l’univers du sport. Jorge De La Vega Fernández, Directeur Général de LALIGA, a déclaré : « LALIGA est le théâtre de certains des moments les plus spectaculaires du football mondial, dont beaucoup surviennent dans le temps additionnel. Notre partenariat avec Duracell nous permet de célébrer ces instants d’une manière nouvelle et captivante, en créant un lien avec les supporters grâce à l’émotion et à l’imprévisibilité qui caractérisent notre championnat. »

Javier Hernandez Reta, Directeur Marketing Monde de Duracell, a ajouté : « Duracell incarne la puissance longue durée, l’effort et l’endurance – les qualités qui vous portent lorsque tout se joue. Le football ne s’arrête pas au temps réglementaire, et nous non plus. Le temps additionnel est le moment où les cœurs s’emballent, où les héros se révèlent et où le match prend vie. C’est précisément là que la puissance compte le plus. »

Gülhande Sanay, Présidente Europe & Afrique de Duracell, a ajouté : « Nous associons notre promesse fondamentale de “puissance longue durée” à l’intensité et à l’émotion du football. LALIGA nous offre, tout au long de l’année, une scène culturelle dans nos marchés prioritaires à travers le monde ainsi qu’une plateforme pour toucher des consommateurs passionnés partout dans le monde. » Luís Figo a ajouté : « Lorsque vous êtes sur le terrain ou dans le stade et que le panneau du temps additionnel se lève, quelque chose change. L’intensité monte, le public se fait plus bruyant et chaque geste pèse davantage. J’ai vu tant de moments décisifs de LALIGA se produire après la 90e minute : les buts, les arrêts, les décisions qui déterminent les matchs et les titres de LALIGA. Ces moments ne relèvent pas de la chance. Ils sont le fruit de joueurs qui continuent lorsque les autres s’arrêtent. C’est pourquoi ce partenariat me paraît évident : Duracell incarne exactement la même chose, durer plus longtemps et fournir la puissance nécessaire pour être inarrêtable lorsque tout se joue. »

Avec une audience TV cumulée de 2,7 milliards de personnes par an, LALIGA est l’un des championnats sportifs les plus suivis au monde. Les matchs sont diffusés dans plus de 185 pays et 98 % de l’audience est internationale. LALIGA compte plus de 268 millions d’abonnés sur les réseaux sociaux et réunit certaines des plus grandes stars et certains des moments les plus marquants du football. Le prochain El Clásico attire la plus forte audience du championnat, avec plus de 60 000 supporters dans le stade et 650 millions de téléspectateurs dans le monde, ce qui en fait l’un des matchs de football de clubs les plus regardés au monde. Le partenariat sera lancé à l’échelle mondiale dès la nouvelle saison, en août 2026, avec des activations à la télévision, sur le digital, les réseaux sociaux et dans les stades.