Ligue des champions: le Barça écrase Feyenoord

Par LeSiteinfo avec MAP

Le FC Barcelone a parfaitement lancé sa campagne en Ligue des champions en surclassant Feyenoord Rotterdam (5-1), mercredi au Camp Nou, grâce notamment à un doublé de Raphinha.

Les Catalans, leaders de la Liga après quatre victoires en autant de journées et un impressionnant total de 17 buts inscrits, ont confirmé en C1 leur redoutable efficacité offensive face aux Néerlandais.

Il n’a fallu que trois minutes au capitaine blaugrana, Raphinha, pour ouvrir le score. Servi par Lamine Yamal, l’actuel meilleur buteur de Liga (6 buts) a d’abord devancé un défenseur avant d’éliminer deux autres adversaires d’une feinte du gauche et de conclure d’une frappe imparable.

Le Barça a ensuite doublé la mise par l’une de ses recrues estivales, Karim Adeyemi, auteur d’une superbe frappe enroulée du droit à la 22e minute.

Après la pause, Raphinha s’est offert un doublé à la 57e minute, à la réception d’un service parfait de Pedri. Lamine Yamal a ensuite corsé l’addition sur un magnifique coup franc (77e), avant de délivrer une passe décisive à une autre recrue, Gabriel Jesus, qui a inscrit le cinquième but de la tête (85e).

Feyenoord avait entre-temps réduit l’écart par Sem Steijn (82e).

Lors de la prochaine journée, le 13 octobre, le Barça se déplacera à Istanbul pour affronter Galatasaray, avant de recevoir, une semaine plus tard, le Paris SG, double tenant du titre.

SL.