NABDA SHOW célèbre la danse inclusive à Casablanca

Le 16 septembre 2026 à 20h30, le Studio des Arts Vivants de Casablanca accueille NABDA SHOW – Dance for All, un spectacle de danse inclusive porté par Nabda Foundation, avec le soutien de la Fondation BMCI et l’accompagnement artistique de Temps’Danse.

Sur scène, près de 50 danseurs : des personnes en situation de handicap, des danseurs amateurs et des danseurs professionnels, réunis depuis octobre 2025 autour d’un même défi — apprendre à danser ensemble, créer ensemble, et monter sur scène ensemble.

Un an avant le spectacle

Le projet a démarré en octobre 2025. Au premier cours, il y avait surtout des questions : est-ce que je suis capable de danser ? Comment danser avec un corps différent ? Quelle sera ma place dans le groupe ?

Sont venus ensuite les cours hebdomadaires, les répétitions, les hésitations, les progrès. Et, au fil des mois, quelque chose que le projet visait sans savoir s’il y parviendrait : le groupe a cessé de se penser comme un groupe mixte.

« Ce qui m’a le plus marquée, ce n’est pas la progression technique, même si elle est réelle. C’est le moment où les participants ont arrêté de se regarder comme différents. Au début, il fallait expliquer, rassurer, adapter. Aujourd’hui, ils se corrigent entre eux, ils créent ensemble, ils se font confiance sur scène. L’inclusion a cessé d’être un objectif du projet pour devenir simplement la façon dont ce groupe travaille. »

Aziza Gannoune, Directrice et fondatrice de Nabda Foundation

« Je n’avais jamais dansé de ma vie »

Parmi les participants, Marouane a rejoint le projet sans aucune expérience de la danse.

« Je n’avais jamais dansé de ma vie. Au premier cours, je me demandais surtout ce que je faisais là et si j’allais ralentir tout le monde. Personne ne m’a demandé de faire comme les autres — on m’a demandé de trouver ma manière à moi. Aujourd’hui, je sais ce que mon corps peut faire, et ça, je ne le savais pas il y a neuf mois. Le 16 septembre, je monte sur scène. Il y a un an, je n’aurais même pas osé y penser. »

Marouane, participant au projet Dance for All

Pas un spectacle sur le handicap

À travers la danse, Nabda Foundation souhaite interroger la manière dont la société regarde encore le handicap : trop souvent à travers les limitations, la dépendance, ce qu’une personne ne peut pas faire.

Sur scène, le public découvrira des corps différents, des mobilités différentes, d’autres manières d’occuper l’espace et d’habiter la musique. Le handicap n’est ni dissimulé, ni utilisé pour susciter la compassion : il fait partie de l’identité de certains danseurs et devient une autre façon de créer et de raconter.

Pas un spectacle sur le handicap. Un spectacle de danse, qui invite à regarder d’abord la personne, ses capacités et son talent.

Un travail artistique exigeant

Ce travail artistique a été assuré par Temps’Danse, qui a accompagné les participants tout au long du projet, en adaptant l’apprentissage et les chorégraphies aux capacités de chacun, sans renoncer à l’exigence et à l’ambition artistiques du spectacle.

Le projet a vu le jour grâce au soutien de la Fondation BMCI, engagée aux côtés de Nabda Foundation dans cette volonté commune de faire progresser l’inclusion des personnes en situation de handicap.

« Citation à recueillir auprès de la Fondation BMCI — 2 à 3 phrases sur les raisons de son engagement dans ce projet. »

Fondation BMCI

Le 16 septembre : transmettre au public ce qui s’est construit

Après une année passée à se connaître, à dépasser les appréhensions, à répéter et à progresser ensemble, les participants sont prêts à partager cette aventure.

Si, en une année, le regard des participants les uns sur les autres a évolué, Nabda Foundation souhaite désormais provoquer ce même déplacement chez les spectateurs.

Que le public entre dans la salle en voyant des personnes en situation de handicap et des personnes valides… et qu’il en ressorte en ayant simplement vu des danseurs.

INFORMATIONS PRATIQUES

NABDA SHOW – Dance for All

Date : mercredi 16 septembre 2026

Heure : 20h30

Lieu : Studio des Arts Vivants – Casablanca

Billetterie : Events.ma https://events.ma/theatre-humour/nabda-show-16-09-26

Un projet porté par Nabda Foundation, avec le soutien de la Fondation BMCI. Accompagnement artistique et cours de danse : Temps’Danse.