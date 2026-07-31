L’agent de Abdessamad Ezzalzouli fait taire les rumeurs

Alejandro Camaño, l’agent de Abdessamad Ezzalzouli, a mis fin aux rumeurs entourant l’avenir de l’international marocain durant ce mercato.

Dans une déclaration accordée à 365Scores, le représentant du joueur a assuré que son client poursuivrait son aventure au Real Betis, démentant catégoriquement les informations faisant état d’un intérêt de l’AS Rome.

Camaño a également précisé qu’aucune négociation ni aucun contact officiel n’avaient eu lieu entre les dirigeants des deux clubs au sujet d’Ezzalzouli.

« Il n’y a absolument rien avec l’AS Rome. Ces informations sont totalement fausses », a-t-il tranché. Il met ainsi un terme aux spéculations sur un éventuel départ du Marocain vers la Serie A.

H.M.