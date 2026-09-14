Météo Maroc: temps chaud et risque de pluies ce lundi

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Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le lundi 14 septembre 2026:

– Temps chaud sur le Sud, le Souss, le Sud-est et les plaines nord et centre.

– Nuages bas assez denses sur les côtes avec formations brumeuses ou bruines locales la nuit et la matinée.

– Foyers instables avec averses orageuses sur l’Atlas et le sud de l’Oriental.

– Ondées éparses sur le Sud-est et l’intérieur des provinces sahariennes.

– Rafales de vent assez fortes sur le Tangérois, l’Atlas, le Rif, le sud de l’Oriental, les plaines Centre et sur les provinces Sud avec chasses-poussières locales.

– Température minimale de l’ordre de 10/15°C sur l’Atlas et le Rif, de 24/29°C sur les plaines Nord et Centre, l’intérieur des provinces Sud et sur le Souss et de 17/23°C ailleurs.

– Température en légère baisse sur les plaines Nord.

– Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, sur le Détroit ainsi qu’au nord de Safi, et peu agitée au Sud.

S.L