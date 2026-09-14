Economie

Devises vs Dirham: les cours de change de ce lundi 14 septembre

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)14 septembre 2026 - 09:33
Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du lundi 14 septembre :

Devises Achat – Vente

1 EURO 10,2047 – 11,8595

1 DOLLAR U.S.A. 8,8322 – 10,2644

1 DOLLAR CANADIEN 6,3642 – 7,3962

1 LIVRE STERLING 11,919 – 13,851

1 LIVRE GIBRALTAR 11,919 – 13,851

1 FRANC SUISSE 10,788 – 12,538

1 RIYAL SAOUDIEN 2,3516 – 2,733

1 DINAR KOWEITIEN 28,616 – 33,256

1 DIRHAM E.A.U. 2,4046 – 2,7946

1 RIYAL QATARI 2,4229 – 2,8159

1 DINAR BAHREINI 23,427 – 27,227

100 YENS JAPONAIS 5,721 – 6,6488

1 RIYAL OMANI 22,941 – 26,661.

S.L.

A regarder aussi


À Sidi Rahal, chevaux et quads sèment la terreur 
Lire l'article




Tags
Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)14 septembre 2026 - 09:33
Bouton retour en haut de la page