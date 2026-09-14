Economie
Devises vs Dirham: les cours de change de ce lundi 14 septembre
Par LeSiteinfo avec MAP
Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du lundi 14 septembre :
Devises Achat – Vente
1 EURO 10,2047 – 11,8595
1 DOLLAR U.S.A. 8,8322 – 10,2644
1 DOLLAR CANADIEN 6,3642 – 7,3962
1 LIVRE STERLING 11,919 – 13,851
1 LIVRE GIBRALTAR 11,919 – 13,851
1 FRANC SUISSE 10,788 – 12,538
1 RIYAL SAOUDIEN 2,3516 – 2,733
1 DINAR KOWEITIEN 28,616 – 33,256
1 DIRHAM E.A.U. 2,4046 – 2,7946
1 RIYAL QATARI 2,4229 – 2,8159
1 DINAR BAHREINI 23,427 – 27,227
100 YENS JAPONAIS 5,721 – 6,6488
1 RIYAL OMANI 22,941 – 26,661.
S.L.
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