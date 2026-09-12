Nawal El Moutawakel élue vice-présidente de l’Association islamique de Solidarité sportive

Par LeSiteinfo avec MAP

Nawal El Moutawakel a été élue vice-présidente de l’Association islamique de Solidarité sportive (ISSA), représentant l’Afrique et l’Amérique latine, pour le mandat 2026–2029, en marge de la 15e Assemblée générale de l’instance, tenue samedi à Taïf, en Arabie Saoudite.

L’élection de Mme El Moutawakel à ce poste constitue une nouvelle étape dans son parcours et renforce la présence marocaine au sein des instances sportives internationales.

L’Assemblée générale élective a également reconduit SAR le Prince Abdulaziz bin Turki Al Faisal Al Saud à la présidence de l’ISSA pour un nouveau mandat. M. Gennadiy Golovkin, du Kazakhstan, a pour sa part été élu vice-président, représentant l’Asie et l’Europe.

Mme El Moutawakel occupe actuellement le poste de vice-présidente du Comité international olympique (CIO), dont elle est membre depuis 1998. Elle a également assumé plusieurs responsabilités de premier plan au sein du mouvement olympique, notamment celle de vice-présidente du CIO de 2012 à 2016, ainsi que la présidence de la Commission de coordination des Jeux Olympiques de Rio 2016.

S.L.