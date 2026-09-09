Ligue des champions: le PSG se balade face à Bratislava

Par LeSiteinfo avec MAP

Double champion d’Europe en titre, le Paris Saint-Germain a parfaitement lancé la défense de sa couronne en s’imposant 6-1 face au Slovan Bratislava, mercredi soir au Parc des Princes, lors de la première journée de la phase de ligue.

Les coéquipiers du capitaine Achraf Hakimi ont rapidement pris les commandes grâce à Ousmane Dembélé, auteur des deux premiers buts (17e, 23e), avant que Ferran Torres ne corse l’addition avec un triplé (31e, 47e, 57e). Les Slovaques ont réduit la marque par Suleiman Camara (58e), sans parvenir à remettre en cause la nette domination parisienne.

La sixième réalisation de l’équipe parisienne a été l’œuvre de Fabian Ruiz (88e), qui profite d’un ballon mal dégagé dans la surface slovaque pour signer son premier but de la saison et le 3e de sa carrière en Ligue des champions.

Cette entrée en matière réussie permet aux hommes de Luis Enrique de lancer idéalement leur campagne européenne, après un début de saison plus délicat en Ligue 1, marqué par deux matches nuls et une défaite à domicile.

Les Parisiens, qui visent un triplé européen, peuvent ainsi s’appuyer sur une victoire convaincante avant les rendez-vous autrement plus relevés qui les attendent, notamment à Manchester City le 14 octobre puis contre le FC Barcelone une semaine plus tard.

Le Slovan Bratislava avait une particularité historique ce soir, son entraîneur Yaya Touré devenant le premier technicien africain à mener un club européen en phase de ligue de la Ligue des champions, même si l’ancien milieu international ivoirien, vainqueur de la compétition comme joueur avec le FC Barcelone en 2009, a connu une soirée difficile pour sa première sur un banc dans cette compétition.

S.L.