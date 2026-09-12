Dinamo Bucarest : le Marocain Alaa Bellaarouch s’impose comme gardien numéro 1

L’international marocain Alaa Bellaarouch s’est une nouvelle fois imposé comme titulaire avec le Dinamo Bucarest, à l’occasion du match face à Csíkszereda, disputé vendredi soir dans le cadre de la 9e journée du championnat roumain.

Le gardien marocain a ainsi enchaîné une neuvième titularisation consécutive, confirmant une nouvelle fois son statut de gardien numéro un au sein du club roumain.

Bellaarouch ne s’est toutefois pas limité à son rôle habituel entre les poteaux. Il a également contribué à la construction de l’une des actions ayant abouti au deuxième but du Dinamo Bucarest.

Le portier marocain a délivré une passe précise à l’origine de l’action offensive qui s’est conclue par un but, contribuant ainsi directement à la victoire de son équipe sur le score de 3-1.

Grâce à cette régularité, Bellaarouch continue de renforcer sa position au sein du Dinamo Bucarest et ambitionne de retrouver une place dans les plans de Mohamed Ouahbi.