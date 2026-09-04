Zabiri, Zahouani, Bellaarouch, Ben Tayeb… l’Académie Mohammed VI continue d’exporter ses prodiges

Par LeSiteinfo avec MAP

De l’Ajax Amsterdam à Anderlecht, de la Ligue 2 française à la Liga espagnole, les jeunes talents issus de l’Académie Mohammed VI de football ont été particulièrement présents sur le marché estival. Une nouvelle illustration de la réussite d’un modèle de formation devenu l’un des principaux viviers du football marocain.

Le mercato estival 2026 aura une nouvelle fois mis en lumière un phénomène qui dépasse désormais les frontières du Maroc: L’exportation des talents issus de l’Académie Mohammed VI de football.

Créée pour structurer la formation et offrir aux jeunes Marocains les conditions nécessaires pour atteindre le haut niveau, l’Académie voit aujourd’hui ses pépites rejoindre des clubs européens de plus en plus ambitieux.

Cet été, plusieurs ont franchi une nouvelle étape, confirmant que la formation marocaine est devenue un véritable marché de référence pour les recruteurs européens.

Le transfert de Fouad Zahouani à l’Ajax Amsterdam en constitue l’un des symboles les plus forts. À 20 ans, le défenseur marocain a rejoint le club néerlandais après son passage par l’Ittihad Touarga.

Pour un joueur formé au Maroc, rejoindre l’Ajax n’est pas un simple changement de club. C’est l’entrée dans l’un des environnements européens les plus réputés pour le développement des jeunes joueurs.

Le choix du club néerlandais confirme également que la filière marocaine est désormais observée bien au-delà des championnats français ou belges.

Autre transfert significatif, celui de Toufik Ben Tayeb à Anderlecht. À 24 ans, l’attaquant arrive en Belgique après une saison particulièrement réussie à Troyes, avec 20 buts en 31 matches et une contribution importante à la montée du club français.

Formé à l’Académie Mohammed VI puis passé par l’Ittihad Touarga, Rodez et Troyes, Ben Tayeb représente la trajectoire d’un joueur qui a progressivement construit son parcours avant de retrouver une nouvelle dimension européenne. Il s’est engagé pour quatre saisons avec Anderlecht.

Pour sa part, Yassir Zabiri a rejoint le Racing Santander sous forme de prêt en provenance de Rennes. Formé à l’Académie Mohammed VI, l’attaquant de 21 ans est également passé par l’Ittihad Touarga et le FC Famalicão avant de rejoindre le club breton.

Champion du monde U20 avec le Maroc, Zabiri a choisi l’Espagne pour poursuivre sa progression, séduit notamment par le style de jeu du Racing.

Quelques semaines seulement après son arrivée, il a déjà donné une première réponse sur le terrain avec un triplé retentissant lors de sa première titularisation. Une entrée en matière qui renforce encore l’intérêt autour d’un joueur considéré comme l’un des grands espoirs offensifs de sa génération.

Dans les buts, Chouaib Bellaarouch représente une autre promesse. À 18 ans, le gardien a quitté l’Académie Mohammed VI pour rejoindre le Stade de Reims, où il a signé son premier contrat professionnel.

Il intègre dans un premier temps le groupe Élite de la structure « Reims Révélations », avec l’objectif de poursuivre son développement et de se rapprocher progressivement du groupe professionnel.

Champion d’Afrique U17 en 2025 et quart-finaliste de la Coupe du monde U17 la même année, Bellaarouch dispose déjà d’une solide expérience internationale pour son âge. Reims mise désormais sur son potentiel pour accompagner sa progression dans un environnement européen.

À Saint-Étienne, Adam Baallal poursuit également son ascension. Arrivé dans le Forez en janvier en provenance de l’Ittihad Touarga, le milieu de terrain, formé à l’Académie Mohammed VI, a rapidement gagné la confiance de son nouveau club. Après avoir évolué avec les U19 puis la réserve, il a intégré le groupe professionnel et signé cet été son premier contrat professionnel avec les Verts, jusqu’en 2029.

Son parcours illustre parfaitement le fonctionnement de la filière…formation initiale à l’Académie, passage par l’Ittihad Touarga pour acquérir du temps de jeu chez les professionnels, puis départ vers l’Europe dans un projet de post-formation.

Et la liste aurait pu être encore plus spectaculaire avec Abdelhamid Aït Boudlal. Formé à l’Académie Mohammed VI et désormais installé à Rennes, le défenseur marocain a suscité l’intérêt de plusieurs clubs européens durant l’été. Fulham a notamment tenté de le recruter, mais Rennes a fermé la porte et considère son jeune défenseur comme un élément important de son projet.

Cette multiplication des trajectoires confirme la profondeur du travail réalisé depuis la création de l’Académie Mohammed VI.

Ajax, Anderlecht, Rennes, Saint-Étienne, Reims, Santander… Les destinations changent, les profils aussi, mais le fil conducteur demeure le même.

L’Académie Mohammed VI n’est plus uniquement un centre de formation qui prépare les futurs internationaux marocains. Elle est devenue une véritable passerelle vers le football professionnel européen, capable d’accompagner ses talents depuis la détection jusqu’au plus haut niveau.

Et le mercato estival 2026 en apporte une nouvelle démonstration : les pépites marocaines ne sont plus seulement repérées. Elles sont désormais recrutées, développées et attendues.