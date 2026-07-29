Mercato : Yassir Zabiri s’apprête à rejoindre le Racing Santander

Par LeSiteinfo avec MAP

L’international marocain U20 Yassir Zabiri, sociétaire du Stade Rennais, a donné son accord pour un prêt au club espagnol du Racing Santander au titre de la saison 2026-2027, rapporte mercredi le média français « Foot Mercato ».

« Freiné par un temps de jeu limité en Bretagne notamment depuis le changement d’entraîneur en début d’année, Zabiri souhaite avant tout enchaîner les matches afin de poursuivre sa progression », souligne le site spécialisé.

Arrivé en janvier dernier en provenance de Famalicão en contrepartie de 10 millions d’euros, dans le cadre d’un contrat courant jusqu’en 2029, l’avant-centre marocain n’a disputé que 6 rencontres sous le maillot rennais en tant que remplaçant, selon la même source.

Le Racing Santander (Liga) espère tirer profit du potentiel offensif du jeune attaquant, tandis que Rennes compte sur cette expérience pour permettre à Zabiri de devenir plus aguerri et s’imposer au plus haut niveau dans l’un des grands championnats européens.

Pur produit de l’Académie Mohammed VI de football, le natif de Marrakech, révélation et meilleur buteur de la dernière Coupe du monde U20 au Chili, remportée par les Lionceaux de l’Atlas, avait rejoint le club breton après moins de deux ans passés au Portugal.

Yassir Zabiri intègre à huit ans le KAC Marrakech pendant deux saisons avant d’être détecté par l’Académie Mohammed VI. Il rejoint ensuite l’Union Touarga, club avec lequel il joue son premier match professionnel en janvier 2024.