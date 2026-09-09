Man. City: The Athletic encense Ayyoub Bouaddi après sa prestation face à Porto

Par LeSiteinfo avec MAP

Le milieu de terrain marocain, Ayoub Bouaddi, a livré une prestation « pleine de maturité » mardi soir lors de sa première titularisation avec Manchester City face à Porto, donnant déjà l’impression d’être parfaitement à l’aise au plus haut niveau, écrit mercredi The Athletic, pendant sportif du New York Times.

« Bouaddi, à sa manière, a été tout aussi déterminant. Il a livré une prestation pleine de maturité, qui a permis à City de développer son jeu, de maîtriser les situations difficiles et de créer ces occasions pour Haaland », relève le média américain.

Recruté cet été à Lille pour 86 millions de livres sterling (116,5 millions de dollars), Bouaddi a ainsi donné l’impression de jouer à ce niveau depuis plusieurs années, note The Athletic.

L’international marocain s’est notamment distingué par sa capacité à conserver le ballon sous pression. « À plusieurs reprises, il a récupéré le ballon dos à son propre but et, alors qu’il semblait contraint de reculer, s’est simplement retourné et s’est faufilé dans l’autre sens pour s’engouffrer dans un immense espace, permettant ainsi à la City de remonter le terrain », écrit The Athletic.

Le quotidien américain considère Bouaddi comme « un véritable joyau », appelé à occuper une place importante dans l’avenir de Manchester City.

« Certains estiment que le football européen conviendra mieux à Ayyoub Bouaddi que la Premier League pendant qu’il s’adapte à sa nouvelle vie à Manchester City, mais cela n’explique pas comment un jeune de 18 ans peut paraître aussi à l’aise à un tel niveau », remarque le média.

Selon « The Athletic », l’un des aspects les plus impressionnants de sa prestation réside dans la confiance que ses coéquipiers semblent déjà lui accorder. « À plusieurs reprises, Rayan Cherki, en particulier, n’a pas hésité à servir son jeune coéquipier, même avec deux adversaires autour de lui, apparemment convaincu qu’il trouverait le moyen de faire aboutir l’action », écrit le quotidien sportif.

À d’autres moments, son apport s’est révélé plus discret mais tout aussi utile. The Athletic relève notamment qu’en se proposant de récupérer le ballon de Gianluigi Donnarumma à l’entrée de la surface, dos au jeu et sous la pression d’un adversaire, Bouaddi est parvenu à le transmettre à un coéquipier démarqué, permettant ainsi à City d’échapper au pressing de Porto.

The Athletic compare cette capacité à influencer le jeu dans différentes zones du terrain à celle qui avait fait d’Ilkay Gündogan un joueur particulièrement précieux pour la City, capable de contribuer aussi bien à la construction qu’à la régulation du rythme de la rencontre.

Selon le média US, le processus de recrutement de Manchester City avait mis en évidence plusieurs qualités du jeune joueur, notamment son talent avec le ballon, sa mobilité, sa maturité et son état d’esprit.

Ces atouts ont été jugés suffisamment importants pour convaincre le club anglais de négocier tout au long de l’été avec Lille afin de faire venir Bouaddi à Manchester dès cette saison et de lui donner rapidement sa chance dans des rencontres de premier plan, conclut The Athletic.

S.L.