Le Maroc dans le Top 10 des destinations privilégiées par les Belges en 2025

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Maroc figure dans le Top 10 des destinations de voyage et de tourisme privilégiées par les Belges en 2025, selon les dernières données de l’Office belge de statistique (Statbel).

Le Royaume occupe la sixième position des destinations étrangères en termes de voyages, avec quelque 700.000 déplacements, et la dixième place pour les voyages touristiques, avec 335.000 déplacements, selon les résultats de l’enquête 2025 sur les voyages publiés jeudi.

Pour l’ensemble des voyages, le Maroc arrive derrière la France, largement en tête avec 6,856 millions de déplacements, les Pays-Bas (2,633 millions), l’Espagne (2,217 millions), l’Italie (1,452 million) et l’Allemagne (1,437 million).

Il devance notamment le Royaume-Uni (660.000 voyages), le Portugal (558.000), l’Autriche (509.000) et la Grèce (428.000), s’imposant ainsi comme la première destination non européenne de ce classement.

Au total, les voyages vers le Maroc ont généré 14,9 millions de nuitées et 706 millions d’euros de dépenses. Pour ce qui est des voyages touristiques, il ont, pour leur part, généré 6,405 millions de nuitées et 375 millions d’euros de dépenses, relève la même source.

En somme, les résidents belges ont effectué 31,2 millions de voyages comportant au moins une nuitée en 2025, dont 21,8 millions à l’étranger. Les voyages pour motifs personnels, principalement les vacances et les loisirs, ont représenté 29,3 millions de déplacements.