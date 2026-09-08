Sofyan Amrabat renonce à la sélection tant que Ouahbi reste en poste

A la Une

Sofyan Amrabat a annoncé qu’il ne souhaitait plus représenter la sélection nationale tant que Mohamed Ouahbi resterait à la tête des Lions de l’Atlas.

Dans un message publié sur son compte Instagram, le milieu de terrain a expliqué que sa décision était liée à l’actuel sélectionneur, sans dévoiler les raisons qui l’ont poussé à prendre une telle mesure. Il a toutefois précisé qu’il ne mettait pas un terme à sa carrière internationale et qu’il restait disposé à retrouver la sélection à l’avenir.

« Représenter le Maroc a été le plus grand honneur de ma carrière. Depuis ma première convocation, il y a douze ans, j’ai toujours tout donné pour mon pays et porté le maillot de la sélection nationale avec une immense fierté. Mon amour pour le Maroc et tout ce que cette équipe représente à mes yeux ne changera jamais», a écrit Amrabat.

Et d’ajouter : «Cette décision a été extrêmement difficile à prendre. Cependant, je ne me sens pas en mesure de continuer à représenter la sélection sous la direction de l’actuel entraîneur. J’ai donc décidé de ne plus être disponible tant qu’il restera à la tête du staff technique. Par respect pour l’équipe nationale et toutes les personnes concernées, je préfère garder pour moi les raisons de cette décision ».

«Je tiens néanmoins à être très clair : je ne prends pas ma retraite internationale et je ne ferme pas la porte à un retour sous les couleurs du Maroc. À mes coéquipiers, mes frères, ainsi qu’à l’ensemble du staff, je vous souhaite beaucoup de réussite. Je resterai le premier supporter de cette équipe et continuerai à vous soutenir avec la même passion que celle que j’ai toujours affichée sur le terrain.

Merci aux supporters marocains pour leur amour et leur soutien. Que je sois sur le terrain ou dans les tribunes à vos côtés, mon amour pour mon pays restera intact», a conclu le joueur.

H.M.