Le Marocain Taha Majni rejoint l’académie de Crystal Palace

Par LeSiteinfo avec MAP

Le joueur marocain Taha Majni a signé pour l’académie du club anglais de Crystal Palace, en provenance de l’Union Touarga (UTS), a annoncé, lundi, le club du sud-ouest de Londres.

Majni, 18 ans, devient le premier joueur à passer directement de la Botola Pro marocaine à un club de Premier League.

Majni a évolué dans les équipes de jeunes de Touarga avant de faire ses débuts avec l’équipe première en juin 2025, lors de la victoire en demi-finale de l’Excellence Cup contre le Wydad Fès.

Défenseur polyvalent capable d’évoluer aussi bien dans l’axe qu’au poste d’arrière droit, Majni a disputé 17 rencontres avec l’équipe première de l’UTS, dont 15 la saison dernière, avec 13 titularisations.

Il faisait également partie de l’équipe du Maroc qui a remporté la Coupe du monde U-20 de la FIFA au Chili l’année dernière. À seulement 17 ans, il a intégré une équipe qui a notamment battu le Brésil, l’Espagne, la France et l’Argentine sur son parcours vers le titre.

Majni a depuis intégré la sélection marocaine U-23, avec deux sélections obtenues en mars, dont une titularisation lors du match nul 2-2 contre la Côte d’Ivoire.

Défenseur technique qui apprécie également l’aspect physique du jeu, Majni va désormais rejoindre l’équipe U-21 de Crystal Palace, dirigée par Darren Powell. Il évoluera notamment en Premier League 2, en Premier League International Cup et en EFL Trophy.

« Palace est l’un des plus grands clubs de Premier League et du monde. Le club a réalisé beaucoup de choses ces dernières années, alors je suis très heureux de commencer cette nouvelle aventure avec le club », a indiqué Majni, cité dans un communiqué du club des Eagles de Selhurst Park.

Pour sa part, le directeur de l’académie de Crystal Palace, Gary Issott, s’est félicité du recrutement du jeune joueur marocain, soulignant l’expérience que le joueur a acquise au dans l’élite du football marocain et en aidant le Maroc à remporter la Coupe du monde U-20 à seulement 17 ans.

« C’est un défenseur talentueux et polyvalent qui nous a impressionnés par ses performances, et nous pensons que Palace constitue l’environnement idéal pour lui permettre de poursuivre sa progression. »

S.L.