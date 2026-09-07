Hiba Abouk et Achraf Hakimi de nouveau ensemble ? Une photo enflamme la Toile

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Une photo publiée par Hiba Abouk sur son compte Instagram a suscité de nombreuses interrogations concernant sa relation avec son ex-mari, l’international marocain Achraf Hakimi.

L’actrice hispano-tunisienne a partagé, en story, un cliché montrant le joueur du Paris Saint-Germain en compagnie de leurs deux enfants, Amine et Naïm. Tous les trois apparaissent de dos sur la photo.

Cette publication n’est pas passée inaperçue auprès des internautes. Plusieurs d’entre eux se sont demandé si ce cliché pouvait annoncer une éventuelle réconciliation entre Hiba Abouk et Achraf Hakimi, voire un retour du couple après plusieurs années de séparation.

Pour l’heure, ni l’actrice ni le capitaine des Lions de l’Atlas ne se sont exprimés sur la nature actuelle de leur relation. La photo pourrait ainsi simplement témoigner des liens qu’ils continuent d’entretenir en tant que parents.

Pour rappel, Achraf Hakimi et Hiba Abouk se sont séparés en 2023, après cinq années de relation.

H.M.