Ballon d’Or 2026 : Yassine Bounou nommé pour le Trophée Yachine

Le gardien marocain Yassine Bounou figure parmi les cinq nommés pour le Trophée Yachine 2026, qui récompense le meilleur gardien de la saison dans le cadre des trophées du Ballon d’Or.

Le portier d’Al-Hilal est une nouvelle fois récompensé pour sa régularité au plus haut niveau. Âgé de 35 ans, Bounou a réalisé une solide saison 2025-2026, avec 58 apparitions, 41 buts encaissés et 30 clean sheets avec son club saoudien. Il a également remporté la Coupe du Roi d’Arabie saoudite.

En sélection, le Marocain a joué un rôle majeur avec les Lions de l’Atlas lors des grandes compétitions internationales. Lors de la CAN 2025, il avait été désigné meilleur gardien du tournoi après avoir réalisé cinq clean sheets en sept rencontres.

Cette nomination intervient également après une Coupe du monde 2026 durant laquelle Bounou a encore confirmé son statut de cadre de la sélection marocaine. Sa constance dans les grands rendez-vous lui permet de rester parmi les références mondiales à son poste.

Pour le Trophée Yachine 2026, Bounou sera notamment en concurrence avec Thibaut Courtois, Joan Garcia, Gregor Kobel, Emiliano Martínez, Édouard Mendy, David Raya, Matveï Safonov, Unai Simón et le Cap-Verdien Vozinha.

Il s’agit d’une nouvelle opportunité pour Bounou de décrocher le prestigieux trophée. Le Marocain avait déjà terminé troisième en 2023 et cinquième en 2025.

La cérémonie du Ballon d’Or 2026 se tiendra le 26 octobre prochain à Londres. Bounou tentera alors de devenir le premier gardien marocain à remporter le Trophée Yachine.