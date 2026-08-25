Lions de l’Atlas : Mohamed Ouahbi en tournée européenne avant sa prochaine liste

Le sélectionneur national, Mohamed Ouahbi, effectuera une tournée en Europe la semaine prochaine afin de suivre de près plusieurs joueurs marocains évoluant à l’étranger, avant de définir les contours de sa prochaine liste.

Cette tournée vise à évaluer la forme et la disponibilité de plusieurs joueurs, en vue du rassemblement prévu en septembre, au cours duquel les Lions de l’Atlas affronteront le Gabon et le Lesotho.

Les Pays-Bas occupent une place particulière dans le programme de Mohamed Ouahbi. Le sélectionneur devrait notamment assister jeudi prochain à la rencontre entre l’Ajax Amsterdam et le FC Sion afin de suivre le jeune Marocain Abdellah Ouazane.

Outre Ouazane, plusieurs autres joueurs figurent sur la liste des éléments suivis par le sélectionneur, notamment Soufiane Foughi, Imran Louza, Soufiane Benjdida, Othmane Maamma ainsi qu’Amine Harit.

Ces déplacements s’inscrivent dans la volonté d’élargir les options de l’équipe nationale, en donnant davantage de chances aux jeunes talents tout en réévaluant la situation de certains joueurs expérimentés, en perspective des prochaines échéances.

Mohamed Ouahbi devrait dévoiler sa liste définitive le 17 septembre, avec une forte attente autour des nouveaux visages susceptibles d’intégrer les rangs des Lions de l’Atlas lors du prochain rassemblement.