LDC : Bouaddi, Saibari, Mazraoui, Hakimi… qui sont les Marocains en lice aujourd’hui et demain ?

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Par LeSiteinfo avec MAP

Les aficionados de football au Maroc attendent avec impatience le début d’une nouvelle saison de la Ligue des Champions de l’UEFA (LDC), qui se distingue par une forte et remarquable présence d’un groupe de stars marocaines qui ont brillé au sein des grands clubs européens ou dans les rangs de l’équipe nationale du Maroc lors de la dernière Coupe du monde, devenant ainsi des cadors sur le Vieux Continent.

Cette forte présence des internationaux marocains illustre la transformation majeure que connaît le parcours du joueur marocain ces dernières années, dont la participation à la LDC européenne n’est plus l’apanage de quelques noms, mais est devenue récurrente et reflète, d’une part, l’ambition illimitée du joueur marocain dans sa carrière footballistique et, d’autre part, le développement du système de formation et de professionnalisme dont bénéficie le joueur marocain, tant au Maroc qu’à l’étranger.

Ainsi, la liste des joueurs marocains comprend des noms qui brillent dans le ciel du football européen, en l’occurrence Achraf Hakimi, la star du PSG français, Noussair Mazraoui, l’arrière droit de Manchester United (Angleterre), Brahim Diaz, l’attaquant du Real Madrid, Ayyoub Bouaddi, la nouvelle recrue de Manchester City (Angleterre), Ismael Saibari, qui a récemment rejoint les rangs du Bayern Munich allemand.

La liste comprend également Bilal El Khannouss, l’ailier du VfB Stuttgart allemand, Neil El Aynaoui, le milieu de terrain du RB Leipzig (Allemagne), Abdessamad Ezzalzouli, la star du Real Betis espagnol, Hamza Igamane et Oussama Sahraoui dans les rangs du club français de Lille, Ilias Akhomach, l’attaquant du Villarreal (Espagne) et Oussama Targhalline, milieu de terrain au Feyenoord Rotterdam (Pays-Bas).

La liste s’est étoffée aussi par la présence d’un groupe de talents émergents, notamment Moncef Zekri, l’arrière gauche de l’équipe nationale U17, qui a renforcé les rangs du Sporting Portugal, et Amir Bouhamdi, l’étoile montante au sein du PSV Eindhoven néerlandais. Lors de cette saison de la LDC, les internationaux marocains disputeront des confrontations de haut vol suite au tirage au sort effectué en août dernier à Monaco avec la participation de 36 équipes selon le nouveau format de la compétition.

En tête d’affiche, de rudes épreuves attendent Achraf Hakimi avec le PSG, tenant du titre, face au FC Barcelone, Manchester City, Aston Villa, l’AS Rome, Galatasaray, Villarreal, le Slovan Bratislava et Côme. Brahim Diaz disputera avec le Real Madrid des matchs contre l’Inter Milan, Arsenal, le PSV Eindhoven, l’AS Rome, Leipzig, le Shakhtar Donetsk, LASK et l’AEK Athènes.

Le suspense se poursuit avec les matchs du Bayern Munich, en présence d’Ismael Saibari, contre Arsenal, l’Atlético de Madrid, Manchester United, le Real Betis, Bodø Glimt, le Slavia Prague, Lille et Viking, tandis que Manchester United, de retour dans la compétition avec la participation de Noussair Mazraoui, jouera 8 matchs face au Bayern Munich, l’AS Rome, Leipzig, Sabah, l’Atlético de Madrid, le Sporting Portugal, Villarreal et Côme. Le programme des rencontres de prestige sera également marqué par les matchs de Manchester City, qui compte Ayoub Bouaddi dans ses rangs, face au PSG, FC Barcelone, le Sporting Portugal, Porto, Naples, Leipzig et l’AEK Athènes.

Cette présence de joueurs marocains en LDC ne représente pas seulement une valeur technique pour la compétition, mais elle est aussi le fruit d’années de travail de base au Maroc et à l’étranger et confirme que le joueur marocain est désormais présent à tous les postes de jeu, et dans les championnats les plus relevés.

Avec le coup d’envoi des premières journées de cette compétition phare en Europe, le public marocain sera ravi de voir briller ses protégés, qu’il s’agisse des stars de l’équipe nationale du Maroc ou des jeunes talents représentant la prochaine génération des « Lions de l’Atlas ».

La participation de ce grand nombre de joueurs marocains en LDC est un nouvel indicateur de l’élargissement de la base des professionnels marocains dans les plus grandes compétitions européennes, notamment avec la présence de jeunes noms cherchant à s’imposer sur la scène continentale.