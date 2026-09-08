Après Ounahi, Youssef El Arabi rend visite à Ayoub El Kaabi

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Après Azzedine Ounahi, un autre international marocain est venu apporter son soutien à Ayoub El Kaabi, actuellement en convalescence après sa grave blessure. Youssef El Arabi s’est rendu au chevet de son compatriote, dans un geste de solidarité qui témoigne des liens forts entre les Lions de l’Atlas.

El Kaabi s’est blessé samedi dernier lors de la rencontre entre l’Olympiakos et Volos, après un choc violent avec le gardien adverse. Évacué sur civière puis transporté à l’hôpital, l’attaquant marocain a souffert d’une fracture à la jambe gauche et a été opéré avec succès dimanche. Son absence est estimée à six ou sept mois.

Quelques jours après son intervention, El Kaabi peut ainsi compter sur le soutien de ses proches et de ses coéquipiers en sélection. Azzedine Ounahi avait déjà rendu visite au buteur marocain lundi 7 septembre, après son retour sous les couleurs du Panathinaïkos.