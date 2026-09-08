Ballon d’Or 2026 : Ayyoub Bouaddi nommé pour le trophée du meilleur jeune joueur

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Nouvelle reconnaissance de taille pour Ayyoub Bouaddi. Le jeune international marocain figure parmi les nommés dans la catégorie du meilleur jeune joueur de l’année, dans le cadre du Ballon d’Or 2026. La liste a été dévoilée ce mardi 8 septembre par France Football.

À seulement 18 ans, Bouaddi continue ainsi de franchir les étapes à vitesse grand V. Après avoir marqué les esprits sous le maillot de Lille, le milieu de terrain a également réalisé une Coupe du monde 2026 remarquée avec les Lions de l’Atlas.

Le Marocain est en concurrence avec plusieurs grands espoirs du football mondial, notamment Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Ibrahim Maza, Yan Diomandé, Kerim Alajbegović, Lennart Karl, Éli Junior Kroupi et Johan Manzambi.

Cette nomination vient couronner une année particulièrement importante pour Bouaddi. Après ses performances avec le LOSC, le jeune milieu a rejoint Manchester City cet été, dans le cadre d’un transfert annoncé comme historique pour un joueur de Ligue 1 quittant la France pour l’étranger. Plusieurs médias ont évoqué une opération pouvant atteindre les 100 millions d’euros.

Devenu officiellement sélectionnable avec le Maroc en mai 2026 après le changement de sa nationalité sportive, Bouaddi s’est rapidement imposé comme l’un des grands espoirs des Lions de l’Atlas.

Sa présence parmi les prétendants au trophée du meilleur jeune joueur du Ballon d’Or confirme donc son changement de dimension. Après avoir été nommé au Trophée Kopa en 2025, Bouaddi est désormais en lice pour une nouvelle distinction individuelle majeure, avec l’ambition de s’installer durablement parmi les jeunes talents les plus prometteurs de la planète.

La cérémonie du Ballon d’Or 2026 est prévue le 26 octobre prochain à Londres.