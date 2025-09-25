Ballon d’Or 2025: la grand-mère de Lamine Yamal en jellaba marocaine fait le buzz (VIDEO)

Lors de la cérémonie du Ballon d’Or 2025, tenue lundi dernier, la grand-mère de Lamine Yamal est apparue vêtue d’une élégante jellaba marocaine de couleur blanc cassé.

Ce choix vestimentaire, sobre et raffiné, a suscité de nombreuses réactions positives sur la Toile. Beaucoup y ont vu un signe fort de l’attachement de la famille Yamal à ses origines marocaines, malgré la carrière internationale du joueur sous les couleurs de l’Espagne.

Les internautes ont salué ce geste symbolique, louant la fierté culturelle mise en avant dans un événement mondialement médiatisé.

Rappelons qu’Ousmane Dembélé a été couronné Ballon d’Or pour la première fois de sa carrière, lors de la 69è édition de la cérémonie de remises des trophées, lundi soir au Théâtre du Châtelet à Paris.

Le Français a devancé l’Espagnol Lamine Yamal et le Portugais Vitinha, alors que l’international marocain Achraf Hakimi a été classé en 6è position.

Demblélé, vainqueur de la Ligue 1 et de la Ligue des champions avec le PSG, devient le huitième français à remporter le trophée et permet ainsi à la France d’égaler le total de Lionel Messi, octuple lauréat à lui seul.

N.M.