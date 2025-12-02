Opérée, la triple Ballon d’Or Aitana Bonmatí absente au moins cinq mois

Par LeSiteinfo avec MAP

L’internationale espagnole Aitana Bonmatí, triple Ballon d’Or et cadre du FC Barcelone, sera indisponible pour une durée minimale de cinq mois après avoir subi une opération d’une fracture du péroné gauche, a annoncé mardi le club catalan.

La milieu de terrain s’était blessée dimanche lors d’une séance d’entraînement avec la sélection espagnole, qui préparait la finale retour de la Ligue des nations féminine face à l’Allemagne (0-0 à l’aller).

« Aitana Bonmatí a été opérée avec succès de la fracture (…) du péroné gauche. La durée prévue de sa convalescence sera d’environ cinq mois », précise le Barça dans un communiqué.

Cette longue absence représente un sérieux handicap pour le Barça comme pour la Roja. Si son club atteint la finale de la Ligue des champions, fixée au 23 mai à Oslo, Aitana Bonmatí pourrait toutefois espérer effectuer son retour dans le groupe.

S.L.