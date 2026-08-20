João Cancelo de retour au Barça

Par LeSiteinfo avec MAP

Le FC Barcelone a annoncé que le latéral portugais João Cancelo signera, jeudi, son nouveau contrat avec le club catalan, marquant ainsi son troisième passage sous les couleurs blaugrana.

L’international portugais de 32 ans s’engagera jusqu’en juin 2029, après avoir rejoint Barcelone en qualité de joueur libre à la suite de la résiliation de son contrat avec le club saoudien d’Al-Hilal.

João Cancelo devient ainsi la cinquième recrue du Barça pour la saison 2026-2027, après Anthony Gordon, Karim Adeyemi, Jesse Bisiwu et Rodrigo Hernández « Rodri ».

Déjà prêté au FC Barcelone lors de la saison 2023-2024 sous les ordres de Xavi Hernández, Cancelo avait retrouvé le club catalan durant la seconde moitié de la saison dernière avec Hansi Flick sur le banc.

Capable d’évoluer sur les deux côtés de la défense, le joueur portugais s’est principalement illustré au poste de latéral gauche lors de son dernier passage. Ses prestations ont convaincu la direction sportive du Barça et l’entraîneur allemand de poursuivre l’aventure avec lui.

Malgré la volonté initiale d’Al-Hilal d’obtenir une indemnité de transfert, le défenseur rejoint finalement le club catalan sans contrepartie financière, renforçant ainsi les options défensives du champion d’Espagne à l’approche de la nouvelle saison.

S.L.