Ayyoub Bouaddi à Manchester City : un transfert XXL en préparation

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À seulement 18 ans, Ayoub Bouaddi pourrait devenir l’un des joueurs marocains les plus chers de l’histoire. Le milieu de terrain de Lille figure désormais parmi les priorités de Manchester City, déterminé à l’attirer en Premier League avant la clôture du mercato estival.

Selon la BBC, le club anglais mène actuellement des discussions avancées avec le LOSC et souhaite parvenir à un accord dès cette semaine.

La formation française ne compte toutefois pas céder facilement son jeune talent. Elle aurait fixé ses exigences à environ 100 millions d’euros, un montant qui témoigne de l’importance prise par le Marocain dans son projet sportif.

Manchester City apprécie particulièrement la polyvalence et la maturité de Bouaddi. Capable d’évoluer devant la défense, il peut également participer à la relance, dicter le rythme du jeu et accompagner les actions offensives. L’accélération des négociations coïncide avec le départ de Rodri au FC Barcelone. Les Citizens cherchent ainsi à remodeler leur milieu de terrain et considèrent Bouaddi comme un investissement majeur pour les prochaines saisons.

Si les deux clubs parviennent à s’entendre, le Lion de l’Atlas quitterait son club formateur pour rejoindre l’un des effectifs les plus ambitieux du football anglais, dans le cadre d’une opération susceptible d’atteindre les 100 millions d’euros.

A noter que l’international marocain a connu une ascension fulgurante depuis ses débuts professionnels avec le LOSC en octobre 2023, alors qu’il venait de fêter ses 16 ans. Il s’est progressivement imposé dans l’entrejeu lillois et compte déjà 88 apparitions avec l’équipe première.

Sa prestation remarquée face au Real Madrid en Ligue des champions, en 2024, avait notamment renforcé sa réputation sur la scène européenne. Bouaddi a ensuite confirmé son statut lors de la dernière Coupe du monde, en débutant cinq des six rencontres disputées par les Lions de l’Atlas.

H.M.