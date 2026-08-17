Rodri vers le Barça: ça se précise

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Par LeSiteinfo avec MAP

Le FC Barcelone et Manchester City ont trouvé, dimanche soir, un accord pour le transfert du milieu de terrain espagnol Rodri, champion du monde avec la Roja, selon la presse catalane.

Âgé de 30 ans et lauréat du Ballon d’Or 2024, Rodri devrait s’engager avec le club blaugrana pour les quatre prochaines saisons. Le montant de l’opération s’élèverait à environ 75 millions d’euros, bonus compris, précise la même source.

« Un communiqué sera publié dans les prochains jours et le transfert sera officialisé », a indiqué à la presse une source au sein du FC Barcelone, sans fournir davantage de précisions sur les modalités de l’opération.

Le capitaine de la sélection espagnole, désigné meilleur joueur du Mondial-2026 remporté par la Roja, était encore annoncé, il y a quelques jours, proche d’un transfert au Real Madrid. Il aurait finalement été convaincu de rejoindre le Barça à la suite d’un échange téléphonique avec l’entraîneur Hansi Flick.

Après sept saisons en Angleterre, le milieu défensif, passé notamment par l’Atlético de Madrid et Villarreal, s’apprête ainsi à quitter Manchester City, où il s’est imposé comme l’un des meilleurs joueurs du monde sous la direction de Pep Guardiola, jusqu’à remporter le Ballon d’Or en 2024.

De son nom complet Rodrigo Hernández, Rodri a remporté la quasi-totalité des grands titres avec les « Cityzens », dont la Ligue des champions en 2023 et quatre championnats d’Angleterre.

De retour au plus haut niveau cet été à l’occasion du Mondial organisé en Amérique du Nord, après plusieurs blessures successives au genou, le joueur espagnol avait également subi une « légère opération du dos » à la fin du mois de juillet, suscitant des interrogations sur son état de forme à l’approche du début de la saison.

S.L