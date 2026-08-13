Xavi est le nouveau sélectionneur des Pays-Bas

Par LeSiteinfo avec MAP

La fédération de football néerlandaise (KNVB) a annoncé mercredi soir la nomination de l’entraîneur espagnol Xavi Hernandez comme nouveau sélectionneur des Oranje.

L’ancien milieu de terrain du Barça, qui succède à Ronald Koeman, a signé un contrat courant jusqu’à 2030, a indiqué la fédération dans un communiqué.

Champion du monde (2010) et d’Europe (2008, 2012) avec l’Espagne, Xavi a commencé sa carrière d’entraîneur en 2019 par une expérience avec le club qatarien d’Al-Sadd. Il a ensuite coaché le FC Barcelone, de novembre 2021 à juin 2024, remportant la Liga en 2023.

Premier sélectionneur étranger des Pays-Bas depuis 1978 et le départ de l’Autrichien Ernst Happel, Xavi prend les rênes d’une sélection qui a connu une décevante élimination en seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026 après une séance de tirs au but face au Maroc.

Au lendemain de cette défaite face aux Lions de l’Atlas, Koeman, 63 ans, avait annoncé quitter son poste.