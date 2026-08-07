Le FC Barcelone annule son match amical prévu à Tanger

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Coup de tonnerre concernant le match amical qui devait opposer le FC Barcelone à une équipe marocaine à Tanger, le 15 août prochain. Le club catalan a officiellement annoncé qu’il écartait désormais la possibilité de disputer cette rencontre.

Dans un communiqué publié jeudi, le FC Barcelone explique que « compte tenu du contexte d’incertitude actuel », les conditions nécessaires à la tenue du match ne sont finalement pas réunies.

Cette décision met ainsi fin au projet de voir les coéquipiers de Lamine Yamal fouler la pelouse du Grand Stade de Tanger dans le cadre de leur préparation estivale. Le rendez-vous avait suscité un important engouement au Maroc, notamment auprès des supporters du club catalan.

Le match devait initialement s’inscrire dans le programme de préparation du Barça avant le début de la nouvelle saison. Le club avait confirmé la tenue de cette rencontre à Tanger quelques jours auparavant, avant de revenir finalement sur sa décision.