CAN Féminine 2026: Jorge Vilda s’exprime après l’élimination des Lionnes

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Par LeSiteinfo avec MAP

Le sélectionneur national, Jorge Vilda, a affirmé, mercredi à Rabat, que l’équipe nationale a livré un bon match face à son homologue camerounaise, mais a manqué d’efficacité pour concrétiser sa domination.

Lors d’une conférence de presse d’après-match, Vilda a exprimé sa déception après cette défaite, soulignant que les Lionnes de l’Atlas ont affiché une grande combativité tout au long de la rencontre.

« Nous n’avons pas pu concrétiser et j’assume entièrement la responsabilité de ce résultat », a-t-il déclaré, ajoutant que l’équipe va « dépasser cette défaite » et poursuivre le travail afin de bien préparer le match de classement face à l’Algérie.

« Le plus important est de soutenir les joueuses pour se relever », a-t-il souligné, estimant que le Cameroun a été « fort physiquement, surtout en seconde période », alors que les changements opérés n’ont pas apporté l’effet escompté pour changer le cours du match.

« Notre objectif est de remporter le match de classement », a-t-il assuré, se disant confiant quant à l’avenir de l’équipe nationale, qui dispose, selon lui, de joueuses talentueuses capables de faire la différence.

S.L