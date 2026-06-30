Maroc vs Pays-Bas: quelle folie ! (CHEBKA)

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Après la qualification héroïque du Maroc face aux Pays-Bas aux tirs au but (3-2), l’émission « Chebka » revient sur les moments forts de cette soirée qui a vu les Lions de l’Atlas décrocher leur billet pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026.

Animée par Hicham Bennani, directeur de publication de Le Site info, cette émission réunit Mohamed Ali Dinia, analyste sportif, et Noura Mounib et Mohamed Laabi, rédacteurs en chef de Le Site info.

Au programme de ce nouveau numéro : le statut d’Issa Diop, héros inattendu de la rencontre grâce à son but égalisateur, le choix de l’homme du match, les déclarations marquantes de l’après-match, les tops et les flops, ainsi que l’état d’esprit exceptionnel affiché par les Lions de l’Atlas.

Les chroniqueurs reviennent également sur l’émotion qui a entouré cette qualification, la séance de tirs au but des Lions de l’Atlas, ainsi que sur un constat qui s’impose avant le prochain match : le Maroc devra se montrer plus efficace devant le but pour espérer poursuivre son aventure dans ce Mondial 2026.

H.M