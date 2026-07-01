Pays-Bas: Koeman démissionne après l’élimination face au Maroc

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Par LeSiteinfo avec MAP

Ronald Koeman a annoncé mardi soir son départ du poste de sélectionneur des Pays-Bas, au lendemain de l’élimination des Oranje face au Maroc en seizièmes de finale de la Coupe du monde.

« Cette nuit, j’ai pris la décision de mettre un terme à mon passage en tant que sélectionneur des Pays-Bas », a écrit le technicien de 63 ans sur son compte Instagram.

« Nous rêvions tous d’écrire l’histoire pendant cette Coupe du monde, mais cela n’a pas été le cas. Personne n’est plus déçu que moi », a-t-il ajouté.

Koeman a dit quitter ses fonctions avec « des sentiments mitigés », regrettant de ne pas avoir pu offrir un titre mondial aux Pays-Bas.

« J’aurais évidemment préféré partir sur un titre mondial. Ce rêve restera malheureusement inachevé. Mais c’est la fierté qui prédomine. Je suis fier de tout ce que le football m’a apporté, des personnes que j’ai rencontrées et du fait d’avoir pu faire de ma plus grande passion mon métier », a-t-il expliqué.

Ancien international néerlandais, Koeman avait pris les rênes de la sélection des Pays-Bas en 2018 avant de rejoindre le FC Barcelone en 2020. Il était revenu à la tête des Oranje en 2023 pour succéder à Louis van Gaal.

Lors de ses deux passages, il a notamment conduit les Pays-Bas jusqu’à la finale de la Ligue des nations en 2019 et aux demi-finales de l’Euro 2024, avant de voir son parcours mondial s’arrêter dès les seizièmes de finale face au Maroc.

S.L